ДніпроГЕС. Росіяни розганяють фейки про прорив греблі у Запоріжжі для паніки — РНБО

Ще до удару по ДніпроГЕС пропагандисти ворога вкидали фейк про "підготовку до підриву греблі українськими спецслужбами"

ДніпроГЕС після удару росіян (Фото: Кабмін)

Російські пропагандисти розпочали інформаційну кампанію після ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами аналітиків, ще до удару по ДніпроГЕС росіяни почали поширювати фейк про нібито "підготовку до підриву греблі українськими спецслужбами".

Окупанти писали, що українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб збільшити кількість жертв.

Зараз же Кремль намагається сіяти паніку вкидами про прорив греблі та намагається посилити ефект матеріалами про підрив ДніпроГЕС за часів Другої світової війни, що призвело до загибелі величезної кількості людей.

ДОВІДКА Дніпровська ГЕС – це перша ГЕС, побудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлено 10 гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім гідроагрегатів. Дніпровська ГЕС – це перша ГЕС, побудована на Дніпрі, та передостанній ступінь Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована у Дніпровському районі Запоріжжя. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс, розташований під однією греблею. На Дніпровській ГЕС-1 встановлено 10 гідроагрегатів, на Дніпровській ГЕС-2 – вісім гідроагрегатів.

Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряної цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

Читайте також: ДніпроГЕС у критичному стані, два прямих влучання. Деталі від Укргідроенерго