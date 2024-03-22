ДніпроГЕС. Росіяни розганяють фейки про прорив греблі у Запоріжжі для паніки — РНБО
Російські пропагандисти розпочали інформаційну кампанію після ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
За словами аналітиків, ще до удару по ДніпроГЕС росіяни почали поширювати фейк про нібито "підготовку до підриву греблі українськими спецслужбами".
Окупанти писали, що українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб збільшити кількість жертв.
Зараз же Кремль намагається сіяти паніку вкидами про прорив греблі та намагається посилити ефект матеріалами про підрив ДніпроГЕС за часів Другої світової війни, що призвело до загибелі величезної кількості людей.
Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.
Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони збили 92 зі 151 повітряної цілі. Росіяни запустили десятки крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе Shahed-136.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
- Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.
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