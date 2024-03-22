ДнепроГЭС. Россияне разгоняют фейки о прорыве плотины в Запорожье для паники — СНБО
Российские пропагандисты начали информационную кампанию после ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье утром 22 марта. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
По словам аналитиков, еще до удара по ДнепроГЭС россияне начали распространять фейк о якобы "подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами".
Оккупанты писали, что украинцы сами собираются подорвать дамбу во время весеннего паводка, чтобы увеличить количество жертв.
Сейчас же Кремль пытается сеять панику вбросами о прорыве плотины и пытается усилить эффект материалами о подрыве ДнепроГЭС во время Второй мировой войны, что привело к гибели огромного количества людей.
Угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.
Ранее стало известно, что Силы противовоздушной обороны сбили 92 из 151 воздушной цели. Россияне запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе Shahed-136.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.
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