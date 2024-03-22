По ДнепроГЭС попало восемь ракет, она выведена из строя – ОГП

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов

ДнепроГЭС после удара россиян (Фото: Кабмин)

В Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, сейчас объект выведен из строя, но опасности для граждан нет. Об этом заявил начальник управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

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Белоусов отметил, что сегодня Запорожье было под самой массированной атакой. Только в саму ГЭС – чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции, попали восемь ракет.

В частности, он отметил, что Украина уже переживала последствия удара по такому объекту, и подчеркнул, что сейчас опасности для граждан от ГЭС нет, объект выведен из строя.

"Наши коллеги из смежных ведомств сделают все возможное для его восстановления, но повреждения очень значительные", – добавил представитель ОГП.