По ДнепроГЭС попало восемь ракет, она выведена из строя – ОГП
ДнепроГЭС после удара россиян (Фото: Кабмин)

В Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, сейчас объект выведен из строя, но опасности для граждан нет. Об этом заявил начальник управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Белоусов отметил, что сегодня Запорожье было под самой массированной атакой. Только в саму ГЭС – чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции, попали восемь ракет.

В частности, он отметил, что Украина уже переживала последствия удара по такому объекту, и подчеркнул, что сейчас опасности для граждан от ГЭС нет, объект выведен из строя.

"Наши коллеги из смежных ведомств сделают все возможное для его восстановления, но повреждения очень значительные", – добавил представитель ОГП.

  • Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.
  • Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
  • Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.
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