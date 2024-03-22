По ДнепроГЭС попало восемь ракет, она выведена из строя – ОГП
В Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, сейчас объект выведен из строя, но опасности для граждан нет. Об этом заявил начальник управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.
Белоусов отметил, что сегодня Запорожье было под самой массированной атакой. Только в саму ГЭС – чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции, попали восемь ракет.
В частности, он отметил, что Украина уже переживала последствия удара по такому объекту, и подчеркнул, что сейчас опасности для граждан от ГЭС нет, объект выведен из строя.
"Наши коллеги из смежных ведомств сделают все возможное для его восстановления, но повреждения очень значительные", – добавил представитель ОГП.
- Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.