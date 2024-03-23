ПВО сбила 31 российский "шахед": в Воздушных силах отчитались о ночи на 23 марта

Ударные дроны были уничтожены в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночь на 23 марта российская армия атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Shahed" – противовоздушная оборона сбила 31 БпЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Олещук отметил, что Россия атаковала ракетами С-300 по Донецкой области и 34 "шахедами".

Он отчитался, что в результате противовоздушного боя, мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

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