Из-за российского удара по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов – фото

Специалисты собрали пробы для исследований, материалы передадут Оперштабу Госэкологической инспекции и правоохранителям

Фото: Государственная экологическая инспекция Южного округа

В результате попадания ракет российских захватчиков в Днепровскую гидроэлектростанцию зафиксированы засоры почв и утечка нефтепродуктов в реку Днепр. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Южного округа.

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Специалисты ведомства осмотрели пострадавшие территории, чтобы определить ущерб, нанесенный окружающей среде.

Инспекторы отобрали пробы почвы для проведения лабораторных исследований и расчетов.

Специалисты также определили площади засорения отходами разрушения: на улице Славутича оно составило более 7200 квадратных метров, по ул. Сагайдачного (Бородинский) – более 300.

По первому адресу оккупанты попали по частному сектору, по второму – рядом с многоэтажкой. Из-за атаки РФ на Запорожье погибли три человека, 15 получили ранения, сообщил глава обладминистрации.

Из-за попадания оккупантов в ДнепроГЭС зафиксировано засорение почв, утечка нефтепродуктов в Днепр – специалисты отобрали пробы воды для лабораторного исследования.

Полученные материалы передадут в Оперативный штаб при ведомстве и правоохранителям, заключают в сообщении.

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Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

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