ДнепроГЭС. Проезд по плотине перекрыт, обещают восстановить максимум за сутки

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После российского ракетного удара движение через дамбу Днепровской гидроэлектростанции было перекрыто – его должны возобновить максимум через сутки. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

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В настоящее время движение автомобилей через ДнепроГЭС перекрыто, часть критической инфраструктуры пострадала – там работают соответствующие службы, заявил он.

По словам Федорова, возобновить движение удастся "в ближайшие часы", а как максимум на это уйдут сутки.

Впоследствии чиновник сообщил, что был собран штаб по возобновлению движения на ДнепроГЭС: "Сегодня будет сделано все возможно для того, чтобы в самое короткое время мы возобновили движение".

В Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов – погиб человек, ранены 14 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Захватчики ударили по частному сектору и рядом с многоэтажкой, сообщил начальник обладминистрации.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

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