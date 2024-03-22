ДніпроГЕС. Проїзд греблею обіцяють поновити максимум за добу
Після російського ракетного удару рух через греблю Дніпровської гідроелектростанції був перекритий – його мають відновити максимум через добу. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
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Наразі рух автівок через ДніпроГЕС перекрито, частина критичної інфраструктури постраждала — там працюють відповідні служби, заявив він.
За словами Федорова, відновити рух вдасться "найближчими годинами", а як максимум на це піде доба.
Згодом посадовець повідомив, що був зібраний штаб з відновлення руху на ДніпроГЕС: "Сьогодні буде зроблено все можливо для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух".
- У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів – наразі відомо про загибель трьох людей, поранено 14 осіб. Загарбники вдарили по приватному сектору та поряд із багатоповерхівкою, повідомив начальник обладміністрації.
- Голова Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
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