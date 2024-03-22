ДніпроГЕС. Проїзд греблею обіцяють поновити максимум за добу

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Після російського ракетного удару рух через греблю Дніпровської гідроелектростанції був перекритий – його мають відновити максимум через добу. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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Наразі рух автівок через ДніпроГЕС перекрито, частина критичної інфраструктури постраждала — там працюють відповідні служби, заявив він.

За словами Федорова, відновити рух вдасться "найближчими годинами", а як максимум на це піде доба.

Згодом посадовець повідомив, що був зібраний штаб з відновлення руху на ДніпроГЕС: "Сьогодні буде зроблено все можливо для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух".

У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів – наразі відомо про загибель трьох людей, поранено 14 осіб. Загарбники вдарили по приватному сектору та поряд із багатоповерхівкою, повідомив начальник обладміністрації.

Голова Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

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