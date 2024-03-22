Через російський удар по ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів – фото

Фахівці зібрали проби для досліджень, матеріали передадуть Оперштабу Держекологічної інспекції та правохоронцям

Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Унаслідок влучання ракет російських загарбників у Дніпровську гідроелектростанцію зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.

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Спеціалісти відомства оглянули постраждалі території, аби визначити збитки, завдані довкіллю.

Інспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

Також фахівці визначили площі засмічення відходами руйнації: на вулиці Славутича вона склала понад 7200 метрів квадратних, по вул. Сагайдачного (Бородинській) – понад 300.

За першою адресою окупанти влучили по приватному сектору, за другою – поряд з багатоповерхівкою. Через атаку РФ на Запоріжжя загинуло троє людей, 15 отримали поранення, повідомив голова обладміністрації.

Через влучання окупантів у ДніпроГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у Дніпро – спеціалісти відібрані проби води з метою лабораторного дослідження.

Отримані матеріали передадуть до Оперативного штабу при відомстві та правоохоронцям, підсумовують у повідомленні.

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Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Є загиблі та поранені.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили. Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, наразі об'єкт виведений з ладу, але небезпеки для громадян немає.

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