В Харькове под атаку дронов попали сотрудники экстренных служб: есть раненые – фото

В ночь на 23 марта российская армия атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Shahed"

Фото: ГСЧС

В ночь на 23 марта в Харькове пострадали спасатель и полицейский во время атаки российских дронов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, в полночь в результате вражеского удара БпЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

К месту происшествия прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БпЛА. В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

Также, по данным спасателей, повреждены два автомобиля ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС