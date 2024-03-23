Росія вдарила по регіонах 22 березня. Зеленський: Найскладніше досі у Харкові

За словами президента Зеленського, у Дніпровській області все підключено, окрім частини споживачів у Нікополі

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи в областях після російського удару 22 березня – найскладніша ситуація залишається в Харкові. Також він заслухав звіт військового командування про ситуацію на фронті.

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Зеленський зазначив, що отримав звіти від МВС, енергетиків, регіонів.

"Всюди безперервно тривала робота. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам", — зазначив він.

За його словами, найскладніше досі у Харкові, там продовжується підключення до електрики побутових споживачів.

"Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", — повідомив президент.

Також Зеленський зауважив, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, Миколаєві і Запоріжжі фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. Водночас в частині громад діють аварійні графіки відключень.

"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", — підсумував Зеленський.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Після цього у різних областях України розпочалися аварійні відключення світла.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Також окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

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