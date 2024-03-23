Росія завдала удар по Харкову, вибухи у Миколаєві

Харків (Фото - сайт міськради)

Росія вчергове завдала ударів по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" – написав Терехов о 17:45.

Суспільне Харків повідомило, що за хвилину до оголошення повітряної тривоги у місті було чути вибух.

Тривогу у Харківській області оголошено з 17:38. Також на момент публікації новини є загроза ракетних ударів для Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Кіровоградської і Миколаївської областей.

ДОПОВНЕНО О 18:01. У Миколаєві теж прогримів вибух, повідомило Суспільне.

ДОПОВНЕНО О 18:19. Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки в областях.

ДОПОВНЕНО О 18:30. З 18:27 у Миколаївській області знов тривога. За обласним центром було чутно звук вибуху, повідомило Суспільне Миколаїв.

ДОПОВНЕНО О 18:38. Відбій у Миколаївській області. У Харкові – "приліт" у промзону одного з районів міста, повідомив Терехов. Обійшлось без постраждалих, є незначні ушкодження нежитлової будівлі.