Росія завдала удар по Харкову, вибухи у Миколаєві

Росія завдала удар по Харкову, вибухи у Миколаєвідоповнено
Росія вчергове завдала ударів по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" – написав Терехов о 17:45.
Суспільне Харків повідомило, що за хвилину до оголошення повітряної тривоги у місті було чути вибух.
Тривогу у Харківській області оголошено з 17:38. Також на момент публікації новини є загроза ракетних ударів для Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Кіровоградської і Миколаївської областей.
ДОПОВНЕНО О 18:01. У Миколаєві теж прогримів вибух, повідомило Суспільне.
ДОПОВНЕНО О 18:19. Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки в областях.
ДОПОВНЕНО О 18:30. З 18:27 у Миколаївській області знов тривога. За обласним центром було чутно звук вибуху, повідомило Суспільне Миколаїв.
ДОПОВНЕНО О 18:38. Відбій у Миколаївській області. У Харкові – "приліт" у промзону одного з районів міста, повідомив Терехов. Обійшлось без постраждалих, є незначні ушкодження нежитлової будівлі.
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