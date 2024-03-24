У Харкові відновили світло у 40% будинках, неможливо сказати, коли повністю повернуть – мер

Ігор Терехов повідомив, що у місті через російські удари зруйновано усі трансформаторні підстанції та теплоелектростанцію

Ігор Терехов (Фото: міська рада Харкова)

Наразі у Харкові у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через російські удари є "дуже важкою". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зауважив, що сталася "дуже серйозна руйнація енергетичної системи", і ситуація є "дуже важкою".

Наразі у місті працюють співробітники Харківобленерго, Укренерго та комунальних підприємств міста, аби відновити електропостачання, зауважив мер.

За його словами, ситуація в місті наступна:

→ підключення водомережі є "практично у всіх" будинках;

→ приблизно 60% домів підключені до опалення;

→ близько у 40% будинків є електроенергія.

Читайте також: Росія завдала удар по Харкову, вибухи у Миколаєві. З'явились фото

Терехов пояснив, що у місті "є відключення, є включення", тобто фахівці стабільно не можуть подати електропостачання на все місто, проте працюють над відновленням.

Мер зауважив, що від енергетиків немає остаточних прогнозів, скільки треба часу, аби заживити повністю весь Харків.

Він наголосив, що у місті через російські удари зруйновано усі трансформаторні підстанції та теплоелектростанцію.

Тому спеціалісти працюють над тим, аби якнайшвидше відновити електропостачання, проте неможливо сказати, коли це станеться, підсумував міський голова.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.

Російська армія серед іншого завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працювали рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучання по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Унаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.

Читайте також: Запоріжжя. Загинули водій тролейбуса, батько і восьмирічна дитина, понад 20 поранених