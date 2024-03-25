Київ. Поліція показала руйнування на Печерську через ракетний удар Росії — фото з місця

Наслідки удару по Києву (Фото: МВС)

У міністерстві внутрішніх справ показали фото наслідків ракетного удару Росії по Києву 25 березня.

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За словами правоохоронців, унаслідок падіння уламків ракет є пошкодження у Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

На місцях працюють усі служби.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу в Печерському районі є руйнування у нежитловій триповерховій будівлі, постраждали чотири особи.

Сили протиповітряної оборони збили дві балістичні ракети, які летіли з тимчасово окупованого Криму.

Патрульна поліція Києва також повідомила, що на Печерську ускладнено рух транспорту в обох напрямках на вулиці Михайла Бойчука.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз у місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників "дуже важка".

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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