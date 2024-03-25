Київ. ППО збила дві балістичні ракети — росіяни запустили їх з Криму

Тип ракет поки що встановлюється, цілі летіли з Криму

Микола Олещук (Фото: ЗСУ)

Під час ранкового ракетного удару 25 березня Росія запустила по Києву дві балістичні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, близько 10:30 ворог завдав удару по столиці двома балістичними ракетами.

Їх запускали із тимчасово окупованого Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили обидві цілі.

Тип озброєння встановлюється.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу в Печерському районі є руйнування у нежитловій триповерховій будівлі, постраждали чотири особи.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі в місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників є "дуже важкою".

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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