Киев. ПВО сбила две баллистические ракеты — россияне запустили их из Крыма

Тип ракет пока устанавливается, цели летели из Крыма

Николай Олещук (Фото: ВСУ)

Во время утреннего ракетного удара 25 марта Россия запустила по Киеву две баллистические цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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По его словам, около 10:30 враг нанес удар по столице двумя баллистическими ракетами.

Их запускали из временно оккупированного Крыма.

Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели.

Тип вооружения устанавливается.

Ранее стало известно, что в результате обстрела в Печерском районе есть разрушения в нежилом трехэтажном здании, пострадали четыре человека.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе в около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновится снабжение: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два.

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