Зеленский: За неделю Россия применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 КАБов

Президент отметил, что уже сейчас хотя бы часть ракет и большинство "шахедов" украинские воины сбивают

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

За неделю Россия применила против Украины около 190 ракет разных типов и почти 140 дронов-камикадзе типа Shahed, также использовала около 700 управляемых авиабомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"За эту неделю, с понедельника и по сей день, российские террористы применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб. Ни одной недели еще не было за более чем 2 года этой войны, если бы Россия воздержалась от террора. И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же – каждую неделю ", – заявил он.

Также президент поблагодарил украинских защитников неба: воинов мобильных огневых групп, авиации, противовоздушной обороны Сухопутных войск, специалистов радиоэлектронной борьбы.

Зеленский сказал, что украинский воздушный щит нуждается в "значительном усилении". По его словам, страна работает над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить украинские города и села от террора.

Украинский лидер отметил, что уже сейчас, по крайней мере, часть ракет и большинство "шахедов" украинские воины сбивают.

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