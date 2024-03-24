Зеленский: За неделю Россия применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 КАБов
За неделю Россия применила против Украины около 190 ракет разных типов и почти 140 дронов-камикадзе типа Shahed, также использовала около 700 управляемых авиабомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"За эту неделю, с понедельника и по сей день, российские террористы применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб. Ни одной недели еще не было за более чем 2 года этой войны, если бы Россия воздержалась от террора. И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же – каждую неделю ", – заявил он.
Также президент поблагодарил украинских защитников неба: воинов мобильных огневых групп, авиации, противовоздушной обороны Сухопутных войск, специалистов радиоэлектронной борьбы.
Зеленский сказал, что украинский воздушный щит нуждается в "значительном усилении". По его словам, страна работает над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить украинские города и села от террора.
Украинский лидер отметил, что уже сейчас, по крайней мере, часть ракет и большинство "шахедов" украинские воины сбивают.
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- Утром 21 марта противовоздушная оборона Украины отразила ракетный удар по Киеву – удалось сбить 31 крылатую и баллистическую ракету.
- На следующий день россияне нанесли еще больший удар, атаковав энергетические объекты в разных регионах государства. Среди них – крупнейшая гидроэлектростанция Украины ДнепроГЭС в Запорожье. Для этой атаки они использовали около 90 ракет и 60 БпЛА.
- Силы обороны в ходе ночной атаки России на Украину 24 марта сбили 18 из 29 ракет и 25 из 28 "шахедов".
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