Зеленський: За тиждень Росія застосувала майже 190 ракет, 140 "шахедів" та 700 КАБів

Президент зазначив, що вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" українські воїни збивають

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет різних типів та майже 140 дронів-камікадзе типу Shahed, також використала близько 700 керованих авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня", – заявив він.

Також президент подякував українським захисникам неба: воїнам мобільних вогневих груп, авіації, протиповітряної оборони Сухопутних військ, фахівцям радіоелектронної боротьби.

Зеленський сказав, що український повітряний щит потребує "значного посилення". За його словами, країна працює над цим з усіма партнерами, чиї рішення "можуть змінити характер цієї війни" та убезпечити українські міста й села від терору.

Український лідер зауважив, що вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" українські воїни збивають.

Читайте також: У Харкові відновили світло у 40% будинках, неможливо сказати, коли повністю повернуть – мер

Читайте також: Світло в Одесі: повернули стабілізаційні відключення, бо збільшилося споживання