Зеленський: За тиждень Росія застосувала майже 190 ракет, 140 "шахедів" та 700 КАБів
За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет різних типів та майже 140 дронів-камікадзе типу Shahed, також використала близько 700 керованих авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня", – заявив він.
Також президент подякував українським захисникам неба: воїнам мобільних вогневих груп, авіації, протиповітряної оборони Сухопутних військ, фахівцям радіоелектронної боротьби.
Зеленський сказав, що український повітряний щит потребує "значного посилення". За його словами, країна працює над цим з усіма партнерами, чиї рішення "можуть змінити характер цієї війни" та убезпечити українські міста й села від терору.
Український лідер зауважив, що вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" українські воїни збивають.
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- Вранці 21 березня протиповітряна оборона України відбила ракетний удар по Києву – вдалося збити 31 крилату і балістичну ракету.
- Наступного дня росіяни завдали ще більшого удару, атакувавши енергетичні об'єкти в різних регіонах держави. Серед них – найбільшу гідроелектростанцію України ДніпроГЕС у Запоріжжі. Для цієї атаки вони використали близько 90 ракет і 60 БпЛА.
- Сили оборони під час нічної атаки Росії на Україну 24 березня збили 18 з 29 ракет і 25 з 28 "шахедів".
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