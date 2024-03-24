Світло в Одесі: повернули стабілізаційні відключення, бо збільшилося споживання

Ілюстративне фото: Facebook Одеської опери

В Одесі повернулися стабілізаційні відключення світла через збільшення споживання електрики у пікові години. Про це повідомила компанія ДТЕК.

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Графіки стабілізаційних відключень увели через збільшення споживання у вечірні пікові години, пояснюють у повідомленні.

Це відбулося за розпорядженням національної енергетичної компанії Укренерго, зазначає ДТЕК.

З графіками відключень можна ознайомитися за посиланням.

У ДТЕК попросили "розумно споживати електроенергію", аби зменшити навантаження на мережу.

Сьогодні голова обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.

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Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.

Російська армія серед іншого завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працювали рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучання по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Унаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

22 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.

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