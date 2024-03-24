Світло в Одесі: повернули стабілізаційні відключення, бо збільшилося споживання
В Одесі повернулися стабілізаційні відключення світла через збільшення споживання електрики у пікові години. Про це повідомила компанія ДТЕК.
Графіки стабілізаційних відключень увели через збільшення споживання у вечірні пікові години, пояснюють у повідомленні.
Це відбулося за розпорядженням національної енергетичної компанії Укренерго, зазначає ДТЕК.
З графіками відключень можна ознайомитися за посиланням.
У ДТЕК попросили "розумно споживати електроенергію", аби зменшити навантаження на мережу.
Сьогодні голова обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.
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