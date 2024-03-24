Свет в Одессе: вернули стабилизационные отключения, потому что увеличилось потребление
В Одессе вернулись стабилизационные отключения света из-за увеличения потребления электричества в пиковые часы. Об этом сообщила компания ДТЭК.
Графики стабилизационных отключений были введены из-за увеличения потребления в вечерние пиковые часы, поясняют в сообщении.
Это произошло по распоряжению национальной энергетической компании Укрэнерго, отмечает ДТЭК.
С графиками отключений можно ознакомиться по ссылке.
В ДТЭК попросили "умно потреблять электроэнергию", чтобы снизить нагрузку на сеть.
Сегодня глава обладминистрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе и области возобновили свет у всех абонентов, однако с ростом нагрузки возможны плановые отключения.
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- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работали спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.
- Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.
- В результате российского удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
- 22 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, впоследствии военные сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М", обошлось без жертв.
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