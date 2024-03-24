Свет в Одессе: вернули стабилизационные отключения, потому что увеличилось потребление

В ДТЭК попросили "разумно потреблять электроэнергию", чтобы уменьшить нагрузку

Иллюстративное фото: Facebook Одесской оперы

В Одессе вернулись стабилизационные отключения света из-за увеличения потребления электричества в пиковые часы. Об этом сообщила компания ДТЭК.

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Графики стабилизационных отключений были введены из-за увеличения потребления в вечерние пиковые часы, поясняют в сообщении.

Это произошло по распоряжению национальной энергетической компании Укрэнерго, отмечает ДТЭК.

С графиками отключений можно ознакомиться по ссылке.

В ДТЭК попросили "умно потреблять электроэнергию", чтобы снизить нагрузку на сеть.

Сегодня глава обладминистрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе и области возобновили свет у всех абонентов, однако с ростом нагрузки возможны плановые отключения.

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Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работали спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

В результате российского удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

22 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, впоследствии военные сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М", обошлось без жертв.

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