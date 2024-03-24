В Харькове и области ввели почасовое отключение света: график

Будет действовать с 25 по 31 марта

Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот)

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, этот график будет действовать с 25 по 31 марта.

Для Харькова:

→ Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

→ Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

→ Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

→ Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области:

→ Мерефянская территориальная община, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00;

→ Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00;

→ Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00;

→ Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.

Синегубов подчеркнул, что это вынужденный временный шаг, который нужен, чтобы как можно больше жителей области было светло, а предприятия могли работать.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия российских прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов, подытожил чиновник.

Сегодня же мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

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Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работали спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

В результате российского удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

22 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, впоследствии военные сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М", обошлось без жертв.

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