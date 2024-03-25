В Киеве гремят взрывы. Россия атакует баллистическими ракетами: осколки повредили дом

Военные предупреждали об угрозе удара баллистическими ракетами с юга

Киев (Фото: EPA/OLEG PETRAYSUK)

В Киеве утром 25 марта прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в городе.

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Городская военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей быть в укрытиях.

В районе 10:30 в городе были слышны несколько раскатистых взрывов.

Командование Воздушных сил писало об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и полете ракет на столицу.

ДОПОЛНЕНО В 10:45. По предварительной информации начальника КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

"Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются", – сообщил он.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два.

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