Ракетный удар по Киеву. В столице уже пятеро пострадавших, среди них – несовершеннолетняя

Фото: Нацполиция

В результате ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до пяти, из-за атаки пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным мэра столицы, все четверо пострадали в Печерском районе. Двум женщинам оказали помощь на месте, а еще двоих, среди которых 16-летняя девушка, госпитализировали.

Ранее стало известно, что в результате работы ПВО обломки ракеты упали в Печерском районе столицы, тогда же Кличко сообщал, что разрушение произошло в нежилом трехэтажном здании.

ОБНОВЛЕНО В 11:47. По данным Кличко, уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Командующий Воздушных сил сообщил о том, что во время утреннего ракетного удара 25 марта Россия запустила по Киеву две баллистические цели.

Читайте также: Киев. Полиция показала разрушения на Печерске из-за ракетного удара России — фото с места