Ракетний удар по Києву. У столиці вже п'ятеро постраждалих, серед них – неповнолітня

Фото: Нацполіція

Унаслідок ракетного удару по Києву кількість постраждалих зросла до п'ятьох, через атаку постраждала 16-річна дівчина. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За даними мера столиці, усі четверо постраждали у Печерському районі. Двом жінкам надали допомогу на місці, а ще двох, серед яких 16-річна дівчина, шпиталізували.

Раніше стало відомо, що внаслідок роботи ППО уламки ракети впали у Печерському районі столиці, тоді ж Кличко повідомляв, що руйнування сталося в нежитловій триповерховій будівлі.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:47. За даними Кличка, вже п'ятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці, двох госпіталізували.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Командувач Повітряних сил повідомив про те, що під час ранкового ракетного удару 25 березня Росія запустила по Києву дві балістичні цілі.

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