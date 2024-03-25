Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень державного навчального закладу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та опублікував відповідні кадри.

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Мер столиці повідомив, що в сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.

Кличко зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки ворога немає влучань в багатоповерхові житлові будинки.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що уламки збитої ракети зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, там постраждала центральна частина корпусу.

За даними Мінкульту, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву кількість постраждалих зросла до п'яти, через атаку постраждала 16-річна дівчина.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Командувач Повітряних сил повідомив про те, що під час ранкового ракетного удару 25 березня Росія запустила по Києву дві балістичні цілі.

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