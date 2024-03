Кулеба показал миру, как дети бегут в укрытие во время взрывов. Пишет: Надо больше Patriot

Последствия атаки РФ на Киев (Фото: ГСЧС)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, опубликовав видео, на котором украинские дети бегут в укрытие во время ракетной атаки РФ на Киев.

"Нет зверств, на какие бы ни пошли российские ублюдки, в том числе попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города. Это напоминание о том, что Украина срочно требует больше средств противовоздушной обороны, в частности систем Patriot и ракет, способных отразить любую российскую атаку ", – написал дипломат в X (Twitter).

Кулеба распространил ролик сегодняшнего ракетного удара России по столице. На кадрах – группа детей, вышедших на прогулку, бегут к укрытию. В то же время в городе раздаются взрывы.

По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Командующий Воздушными силами сообщил о том, что во время утреннего ракетного удара 25 марта Россия запустила по Киеву две баллистические цели.

По состоянию на 11:40 уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Трем медики оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

