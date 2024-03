Кулеба показав, як діти біжать в укриття під час вибухів. Каже: Треба більше Patriot – відео

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні більше систем протиповітряної оборони, опублікувавши відео, на якому українські діти біжать в укриття під час ракетної атаки РФ на Київ.

"Немає звірств, на які б не пішли російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадування про те, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot та ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", – написав дипломат у X (Twitter).

Кулеба поширив ролик сьогоднішнього ракетного удару Росії по столиці. На кадрах – група дітей, які вийшли на прогулянку, біжать до укриття. Водночас у місті лунають вибухи.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg