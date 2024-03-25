Як виглядає Печерський район Києва після ракетної атаки росіян – фото LIGA.net з місця
Кореспондентка LIGA.net побувала на місці російської ракетної атаки на Печерський район Києва. Як раніше повідомляла місцева влада та силові структури, там зруйновано триповерхову будівлю державного навчального закладу.
Уламки збитої ракети зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, там постраждала центральна частина корпусу.
За даними Мінкульту, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи, серед них – неповнолітня. Двох з них госпіталізували, решті – надали допомогу на місці.
"Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу розташовано гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", – додав міський голова.
Раніше він заявляв, що внаслідок сьогоднішньої атаки ворога немає влучань у багатоповерхові житлові будинки.
- Командувач Повітряних сил повідомив про те, що під час ранкового ракетного удару 25 березня Росія запустила по Києву дві балістичні цілі.
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