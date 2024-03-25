Як виглядає Печерський район Києва після ракетної атаки росіян – фото LIGA.net з місця

Всюди пил, рятувальники продовжують розбирати завали. Кількість постраждалих у Печерському районі зросла до семи

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Кореспондентка LIGA.net побувала на місці російської ракетної атаки на Печерський район Києва. Як раніше повідомляла місцева влада та силові структури, там зруйновано триповерхову будівлю державного навчального закладу.

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Уламки збитої ракети зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, там постраждала центральна частина корпусу.

За даними Мінкульту, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи, серед них – неповнолітня. Двох з них госпіталізували, решті – надали допомогу на місці.

"Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу розташовано гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", – додав міський голова.

Раніше він заявляв, що внаслідок сьогоднішньої атаки ворога немає влучань у багатоповерхові житлові будинки.

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Командувач Повітряних сил повідомив про те, що під час ранкового ракетного удару 25 березня Росія запустила по Києву дві балістичні цілі.

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