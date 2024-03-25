Євросоюз: Удари Росії по українській енергетиці та цивільних – воєнні злочини

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Росія використала майже 190 ракет за тиждень, аби націлити їх на цивільних та знищити енергетику, а також залишити громадян без електрики та опалення. Це є воєнними злочинами, заявив високий представник Європейського Cоюзу Жозеп Боррель у соцмережі X (екс-Twitter).

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"ЄС засуджує повторні напади на Україну протягом останнього тижня. Росія використала майже 190 ракет, щоб націлити на цивільне населення та знищити енергетичну інфраструктуру, а також позбавити простих громадян основних систем електрики та опалення", – написав він.

Боррель наголосив, що це є воєнними злочинами з боку РФ.

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22 березня росіяни завдали масштабного удару, атакувавши енергетичні об'єкти в різних регіонах держави. Серед них – найбільшу гідроелектростанцію України ДніпроГЕС у Запоріжжі. Для цієї атаки вони використали близько 90 ракет і 60 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет різних типів та майже 140 дронів-камікадзе типу Shahed, також використала близько 700 керованих авіабомб.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок. Також вибухи було чути під час атаки по Одесі ввечері.

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