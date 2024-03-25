Євросоюз: Удари Росії по українській енергетиці та цивільних – воєнні злочини
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Росія використала майже 190 ракет за тиждень, аби націлити їх на цивільних та знищити енергетику, а також залишити громадян без електрики та опалення. Це є воєнними злочинами, заявив високий представник Європейського Cоюзу Жозеп Боррель у соцмережі X (екс-Twitter).

"ЄС засуджує повторні напади на Україну протягом останнього тижня. Росія використала майже 190 ракет, щоб націлити на цивільне населення та знищити енергетичну інфраструктуру, а також позбавити простих громадян основних систем електрики та опалення", – написав він.

Боррель наголосив, що це є воєнними злочинами з боку РФ.

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