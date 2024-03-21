Боррель: Досить лякати Європу війною, вона не є неминучою, якщо підтримувати Україну

"Заклики до європейських лідерів усвідомити проблеми, які стоять перед ними, хороші, але не варто і перебільшувати", – сказав глава євродипломатії

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель закликав не лякати жителів та лідерів країн Європи війною. На його думку, вона не є "неминучою", якщо достатньо підтримувати Україну, передає The Guardian.

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"Заклики до європейських лідерів усвідомити проблеми, які стоять перед ними, хороші, але не варто і перебільшувати. Війна не є неминучою. Я чув, як деякі кажуть, що війна неминуча. Слава Богу, що вона не неминуча", – сказав він.

За словами Борреля, європейські союзники підтримують Україну, але участь у війні не беруть.

Водночас країни Євросоюзу мають готуватися до майбутнього, нарощуючи можливості власної "оборонки".

"Але не лякайте людей без необхідності, війна не є неминучою. Що неминуче, то це необхідність підтримати Україну", – резюмував він.

У лютому 2024 року глава Сил оборони Естонії Мартін Герем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось не має сенсу.

У Генштабі Польщі заявили, що НАТО готове перекинути в Польщу 300 000 військових в разі загрози.

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