Боррель: Хватит пугать Европу войной, она не неизбежна, если поддерживать Украину

"Призывы к европейским лидерам осознать стоящие перед ними проблемы хорошие, но не стоит и преувеличивать", – сказал глава евродипломатии

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал не пугать жителей и лидеров стран Европы войной. По его мнению, она не является "неизбежной", если достаточно поддерживать Украину, передает The Guardian.

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"Призывы к европейским лидерам осознать стоящие перед ними проблемы хорошие, но не стоит и преувеличивать. Война не неизбежна. Я слышал, как некоторые говорят, что война неизбежна. Слава Богу, что она не неизбежна", – сказал он.

По словам Борреля, европейские союзники поддерживают Украину, но в войне не участвуют.

В то же время страны Евросоюза должны готовиться к будущему, наращивая возможности собственной "оборонки".

"Но не пугайте людей без необходимости, война не является неизбежной. Что неизбежно, это необходимость поддержать Украину", – резюмировал он.

В феврале 2024 года глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то бессмысленно.

В Генштабе Польши заявили, что НАТО готова перебросить в Польшу 300 000 военных в случае угрозы.

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