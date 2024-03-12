НАТО готово перебросить в Польшу 300 000 военных в случае угрозы – Генштаб страны
У Альянса есть 300 000 солдат, которые находятся в состоянии высокой готовности к перебазированию в Польшу на случай вооруженной агрессии против страны. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Польши Кароль Дымановский в эфире TVP.info.
По его словам, сейчас на территории Польши дислоцируются несколько тысяч американских солдат, привлеченных к учениям.
На вопрос ведущего, возможно ли, что количество военных США в Польше увеличится до 100 000, он сказал, что это реалистичный сценарий.
"Это планы НАТО, одобренные на политическом уровне на последнем саммите Альянса в Вильнюсе. Ранее в штаб-квартире Альянса находилось 40 000 солдат, сейчас их 300 000", – сказал Дымановский.
Заместитель начальника Генштаба отметил, что "солдаты прибудут в страну в случае угрозы еще до начала войны". По его словам, в Альянсе есть разные готовые сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию.
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