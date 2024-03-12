НАТО готово перебросить в Польшу 300 000 военных в случае угрозы – Генштаб страны

Заместитель начальника Генштаба Польши (Фото: Генштаб Польши)

У Альянса есть 300 000 солдат, которые находятся в состоянии высокой готовности к перебазированию в Польшу на случай вооруженной агрессии против страны. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Польши Кароль Дымановский в эфире TVP.info.

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По его словам, сейчас на территории Польши дислоцируются несколько тысяч американских солдат, привлеченных к учениям.

На вопрос ведущего, возможно ли, что количество военных США в Польше увеличится до 100 000, он сказал, что это реалистичный сценарий.

"Это планы НАТО, одобренные на политическом уровне на последнем саммите Альянса в Вильнюсе. Ранее в штаб-квартире Альянса находилось 40 000 солдат, сейчас их 300 000", – сказал Дымановский.

Заместитель начальника Генштаба отметил, что "солдаты прибудут в страну в случае угрозы еще до начала войны". По его словам, в Альянсе есть разные готовые сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию.

18 января главнокомандующий НАТО Каволи заявил, что Альянс начинает крупнейшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с Россией, а также на восточном фланге Альянса в случае вспышки конфликта с РФ.

4 марта сообщалось о начале масштабных военных учений НАТО на севере Финляндии, Швеции и Норвегии. В них участвуют около 20 000 военнослужащих из 14 стран.

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