Найбільші з Холодної війни навчання: 90 000 військових НАТО відбиватимуть сценарій нападу РФ

Головком НАТО заявив, що у навчаннях також візьмуть участь війська Швеції, яка поки не входить до складу Альянсу

Військові НАТО (Фото: EPA/Robert Ghement)

НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією. Про це повідомив головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі, цитує його агентство Reuters.

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За його словами, близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня.

У навчаннях, які включатимуть імітацію перекидання особового складу до Європи, а також навчання на місцевості, візьмуть участь війська з країн НАТО і Швеції.

"Навчання Steadfast Defender 2024 продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи", – заявив він.

Каволі стверджує, що у навчаннях братимуть участь зокрема:

→ понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців;

→ понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників;

→ щонайменше 1100 бойових машин (133 танки й 533 бойові машини піхоти).

Головком Альянсу заявив, що ці навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і, в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

За даними Каволі, під час другої частини навчань Steadfast Defender особлива увага буде приділена розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань, за даними головкома Альянсу, будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів холодної війни в 1988 році за участю 125 000 учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 000 учасників.

Військові навчання під проводом НАТО Trident Juncture в Норвегії (Фото: EPA/OLE MARTIN WOLD)

26 вересня 2023 року президент Латвії Рінкевичс заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити третю світову.

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17 січня президент Франції Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того ж дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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