Крупнейшие с Холодной войны: 90 000 военных НАТО будут отбивать сценарий нападения РФ

Главком НАТО заявил, что в учениях также примут участие войска Швеции, пока не входящей в состав Альянса

Военные НАТО (Фото: EPA/Robert Ghement)

НАТО начинает крупнейшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с Россией, а также на восточном фланге Альянса в случае вспышки конфликта с Россией. Об этом сообщил главнокомандующий Альянса Крис Каволи, цитирует его агентство Reuters .

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По его словам, около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая.

В учениях, которые будут включать имитацию переброски личного состава в Европу, а также обучение на местности, примут участие войска из стран НАТО и Швеции.

"Учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы", – заявил он.

Каволи утверждает, что в учениях будут участвовать в том числе:

→ более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев;

→ более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников;

→ не менее 1100 боевых машин (133 танка и 533 боевых машин пехоты).

Главком Альянса заявил, что эти учения будут отрабатывать выполнение региональных планов НАТО, первых оборонных планов, которые Альянс разработал за последние десятилетия и, в которых подробно описано, как он будет реагировать на вероятную российскую атаку.

По данным Каволи, во время второй части учений Steadfast Defender особое внимание будет уделено развертыванию сил быстрого реагирования НАТО в Польше на восточном фланге Альянса.

Другими основными местами проведения учений, по данным главкома Альянса, будут страны Балтии, которые считаются наиболее уязвимыми к потенциальному российскому нападению, Германия – центр прибытия подкреплений – и страны на периферии Альянса, такие как Норвегия и Румыния.

По данным НАТО, последними учениями подобного масштаба были Reforger – во времена холодной войны в 1988 году с участием 125 000 участников – и Trident Juncture в 2018 году с участием 50 000 участников.

Военные учения под руководством НАТО Trident Juncture в Норвегии (Фото: EPA/OLE MARTIN WOLD)

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