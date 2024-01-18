Помічник генсека НАТО: Альянс здатний захистити себе від Росії. Потрібно більше видатків на оборону

На думку помічника генсека НАТО Руге, Європі варто бути готовою стримувати Росію і, якщо буде потрібно, – захищатися від неї

Борис Руге (Фото: EPA/MAURI RATILAINEN)

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге завив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї. В інтерв'ю LRT він також припустив, що багато світових лідерів не очікували, що російсько-українська війна триватиме так довго.

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Руге зазначив: наразі європейське суспільство розуміє, що "війна в Європі – це можливість, а тепер і реальність". Він наголосив, що світ має усвідомлювати, що для Росії, для російського керівництва та для диктатора Володимира Путіна ведення війни без жодних правових підстав, з порушенням усіх правил і норм міжнародного права – це те, що вони готові робити.

Посадовець зауважив, що Європі варто "бути готовою не допустити цього – стримувати Росію і, якщо буде потрібно, – захищатися від неї". Руге впевнений, що це можливо зробити.

"Я думаю, зараз люди розуміють, що це реальні ризики та загрози, і ми повинні бути готові до них", – зазначив він.

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За словами посадовця, це також означає збільшення видатків на оборону, що передбачає зменшення видатків на інші речі, "які є дуже важливими для виборців у наших демократіях".

На думку Руге, багато хто зі світових лідерів не очікував, що російсько-українська війна триватиме так довго. Він заявив, що Захід надав "безпрецедентний рівень підтримки Україні", однак виявилося, що запаси країн "не так добре оснащені, як мали б бути".

"І тому існують реальні проблеми в постачанні України та в підтримці нашої власної оборони", – додав він.

26 вересня 2023 року президент Латвії Рінкевичс заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити третю світову.

3 січня 2024 року президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

17 січня президент Франції Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того ж дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

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