Помощник генсека: НАТО может защитить себя от России. Нужно больше расходов на оборону

По мнению помощника генсека НАТО Руге, Европе следует быть готовой сдерживать Россию и, если потребуется, – защищаться от нее

Борис Руге (Фото: EPA/MAURI RATILAINEN)

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от нее. В интервью LRT он также предположил, что многие мировые лидеры не ожидали, что российско-украинская война будет продолжаться так долго.

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Руге отметил: сейчас европейское общество понимает, что "война в Европе – это возможность, а теперь и реальность". Он подчеркнул, что мир должен осознавать, что для России, для российского руководства и для диктатора Владимира Путина ведение войны без правовых оснований, с нарушением всех правил и норм международного права – это то, что они готовы делать.

Чиновник отметил, что Европе стоит "быть готовой не допустить этого – сдерживать Россию и, если потребуется, – защищаться от нее". Руге уверен, что это возможно сделать.

"Я думаю, сейчас люди понимают, что это реальные риски и угрозы, и мы должны быть готовы к ним", – отметил он.

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По словам чиновника, это также означает увеличение расходов на оборону, что предусматривает уменьшение расходов на другие вещи, "которые являются очень важными для избирателей в наших демократиях".

По мнению Руге, многие из мировых лидеров не ожидали, что российско-украинская война продлится так долго. Он заявил, что Запад предоставил "беспрецедентный уровень поддержки Украине", но оказалось, что запасы стран "не так хорошо оснащены, как должны были бы быть".

"И поэтому существуют реальные проблемы в снабжении Украины и в поддержке нашей собственной обороны", – добавил он.

26 сентября 2023 года президент Латвии Ринкевичс заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой третью мировую.

3 января 2024 года президент Латвии заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

17 января президент Франции Макрон заявил, что сейчас подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, в том числе новые войны, может произойти в любой момент.

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