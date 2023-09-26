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Президент Латвии предупредил Запад: Победа Путина может спровоцировать Третью мировую

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 10:16
Президент Латвии предупредил Запад: Победа Путина может спровоцировать Третью мировую - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Прзидент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поражение Украины в войне против России может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом он сообщил в интервью Welt.

По его словам, победа России в войне поставит под угрозу не только страны Балтии, но и всю Европу. 

Он отметил, что удары по территории России являются "вполне законными", так как оккупанты постоянно атакуют гражданские объекты в Украине. 

Ринкевичс заявил, что если Украина не победит, то это станет "дорогой к Третьей мировой войны". 

"Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет. Лучший путь предотвратить Третью мировую войну — это всеми силами помогать Украине. Мы должны предоставить Украине все, что она просит", — подчеркнул латвийский лидер.

Читайте также: Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС следует начать уже в этом году – Ринкевичс

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаЛатвиявоенная помощьэдгарс ринкевичс
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