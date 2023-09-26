Президент Латвии предупредил Запад: Победа Путина может спровоцировать Третью мировую

Прзидент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поражение Украины в войне против России может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом он сообщил в интервью Welt.

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По его словам, победа России в войне поставит под угрозу не только страны Балтии, но и всю Европу.

Он отметил, что удары по территории России являются "вполне законными", так как оккупанты постоянно атакуют гражданские объекты в Украине.

Ринкевичс заявил, что если Украина не победит, то это станет "дорогой к Третьей мировой войны".

"Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет. Лучший путь предотвратить Третью мировую войну — это всеми силами помогать Украине. Мы должны предоставить Украине все, что она просит", — подчеркнул латвийский лидер.

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