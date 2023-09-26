Президент Латвии предупредил Запад: Победа Путина может спровоцировать Третью мировую
Прзидент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поражение Украины в войне против России может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом он сообщил в интервью Welt.
По его словам, победа России в войне поставит под угрозу не только страны Балтии, но и всю Европу.
Он отметил, что удары по территории России являются "вполне законными", так как оккупанты постоянно атакуют гражданские объекты в Украине.
Ринкевичс заявил, что если Украина не победит, то это станет "дорогой к Третьей мировой войны".
"Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет. Лучший путь предотвратить Третью мировую войну — это всеми силами помогать Украине. Мы должны предоставить Украине все, что она просит", — подчеркнул латвийский лидер.
- 10 января 2023 года Ринкевичс заявил, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.
- Ранее Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны, и Запад "не должен расслабляться".
- 31 мая Сейм Латвии избрал его президентом страны.
Читайте также: Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС следует начать уже в этом году – Ринкевичс
Комментарии