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Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС следует начать уже в этом году – глава МИД Латвии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 21:54
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС следует начать уже в этом году – глава МИД Латвии - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото - EPA)

Европейский союз должен быть готов начать переговоры с Украиной о вступлении уже в этом году. Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Delfi.

В ходе встречи в Одессе с главой МИД Дмитрием Кулебой, Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен быть готов начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в 2023 году. Он отметил, что это важно как для сохранения высокой мотивации украинцев в условиях войны, так и для стимулирования дальнейших реформ в Украине.

Ринкевичс подчеркнул, что для Украины "интеграция в Евросоюз потребует большой и кропотливой работы, важной частью которой станет проведение глубоких и действенных реформ".

Ринкевичс приехал в Одессу с министрами иностранных дел стран Балтии и Скандинавии и принял участие в открытии Одесского форума по восстановлению. На открытии форума он назвал важным, чтобы интеграция Украины в Евросоюз, реформы и послевоенное восстановление стали взаимосвязанными процессами.

Сергій Бережний
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вступление в ЕС евросоюз Латвия европейский союз эдгарс ринкевичс
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