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После победы Украина должна вступить в НАТО, чтобы избежать новой войны – премьер Латвии

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 13:17
После победы Украина должна вступить в НАТО, чтобы избежать новой войны – премьер Латвии - Фото
Кришьянис Кариньш (Фото - EPA)

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО – повестка уже сегодняшнего дня. Этому посвящена колонка премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в Financial Times.

Кариньш считает, что Евросоюз должен официально начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, даже если "боевые действия все еще продолжаются". По его мнению, это "укрепит боевой дух и решимость армии и народа", "ускорит темп необходимых реформ" и "добавит единому европейскому рынку экономический потенциал". 

Премьер Латвии также отмечает, что вступление Украины в НАТО так или иначе будет привязано к победе над Россией, однако даже "победившая Украина все равно оставит полностью нетронутой Россию с неизменными империалистическими стремлениями и под властью агрессивного и автократического правительства".

"Единственный вариант гарантировать, что Россию можно держать под контролем, — это полноценное вступление освобожденной Украины в НАТО вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности", – пишет Кариньш.

Он подчеркивает, что "эти гарантии важны не только для Украины, но и для всей Европы".

"Мы не можем ожидать, что руководство России изменит свой курс в ближайшее время. Однако мы можем гарантировать, что, какими бы ни были его намерения, оно не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", – считает он.

  • 28 февраля 2023 года в отчете Службы безопасности Латвии говорилось, что, несмотря на проблемы, вызванные ходом войны, режим российского диктатора Владимира Путина стабилен, угроз для его существования внутри РФ нет – по крайней мере в ближайшей перспективе. 
  • 5 марта Кариньш заявил, что передача Украине истребителей – это только вопрос времени, и если такие самолеты нужны ВСУ, то они их должны получить. 
Сергій Бережний
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вступление в НАТО вступление в ЕС война Латвия Кришьянис Кариньш
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