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Разведка Латвии: Несмотря на проблемы из-за войны, внутренних угроз для режима Путина нет

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 17:08
Разведка Латвии: Несмотря на проблемы из-за войны, внутренних угроз для режима Путина нет - Фото
Владимир Путин (Фото - EPA)

Несмотря на проблемы, вызванные ходом войны, режим российского диктатора Владимира Путина стабилен, угроз для его существования внутри РФ нет – по крайней мере в ближайшей перспективе. Об этом сказано в отчете Службы безопасности Латвии (SAB), пишет Delphi.  

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Спецслужба Латвии считает необоснованными мнения о том, что в России нарастают центробежные процессы и режим Путина слабеет. По данным SAB, кремлевский режим сейчас сильнее, чем когда-либо прежде.

Разведка отмечает, что усилением репрессивной политики режим обеспечил для себя практически полный контроль и доминирование в российском информационном пространстве. При этом введение множества ограничений и проведение репрессий против недовольных "достигли почти тоталитарного уровня", сказано в докладе. 

В России выражение мнений, не соответствующих интересам режима, строго контролируется и наказывается, политическая оппозиция уничтожена, а большая часть общества запугана и апатична и избегает политически неоднозначных тем, отмечает SAB.

По прогнозам службы, главным приоритетом для Путина и его окружения остается сохранение власти, и в этом вопросе ни на какие компромиссы режим не пойдет.

Читайте мнение: Адвокат дьявола: почему постсоветский человек опаснее советского

Сергій Бережний
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репрессии РФ владимир путин Латвия пропаганда россии
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