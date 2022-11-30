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Путин усиливает репрессивные полномочия государства, чтобы подавить инакомыслие — Британия

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 10:14
Путин усиливает репрессивные полномочия государства, чтобы подавить инакомыслие — Британия - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин усиливает репрессивные полномочия государства, чтобы еще больше подавить инакомыслие. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики напоминают, что в июле Путин утвердил поправки к "закону об иностранных агентах" 2012 года, который широко используют для репрессий против оппонентов режима, — новые меры должны вступить в силу с 1 декабря. 

Закон 2012 года определял "иностранных агентов" как физических лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за рубежа. Поправки расширят определения тех, которые просто находятся под неопределенным "влиянием или давлением иностранных игроков".

Российское министерство юстиции теперь будет иметь право публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов", что почти наверняка подвергнет их риску преследования. 

Новые поправки к закону еще больше расширят репрессивные полномочия Кремля. Подобная тенденция сохраняется с момента возвращения Путина на пост в 2012 году, однако резко ускорилась после 24 февраля. 

Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Путин может убить Лукашенко для аннексии Беларуси и контроля над ее армией — RLI 

Дмитро Гриниченко
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репрессии РФ война владимир путин британская разведка
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