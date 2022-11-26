UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин может убить Лукашенко для аннексии Беларуси и контроля над ее армией — RLI

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 11:44
Путин может убить Лукашенко для аннексии Беларуси и контроля над ее армией — RLI - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Кремль может ликвидировать диктатора Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и аннексией страны. Об этом сообщили в Институте Роберта Лансинга со ссылкой на источники в военном руководстве России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным источников в Москве, в Кремле захотели "радикально решить вопрос" о прямом втягивании Беларуси в войну против Украины — по указанию диктатора Владимира Путина по возвращению с саммита блока ОДКБ в Армении разведка РФ может попытаться устроить покушение на Лукашенко или его имитацию, чтобы запугать последнего и заставить его отдать приказ об участии армии РБ в войне. 

В Главном разведывательном управлении РФ прорабатывают сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко, в результате которого его обязанности возложат на действующего генсека ОДКБ Станислава Зася, полностью лояльного России и находящегося под контролем ГРУ. По плану Кремля, Зась объявит о "присоединении" Беларуси к России, чтобы "предотвратить военную угрозу" со стороны Украины и Польши. 

ГРУ склоняется к варианту убийства Лукашенко и назначения Зася, так как беларусский диктатор поймет, кто стоит за попыткой покушения в случае его имитации. После этого он продолжит нагнетать антиукраинскую и антизападную риторику, но будет уклоняться от прямого участия Беларуси в войне. 

Аналитики отмечают, что подобный сценарий может помочь Кремлю объединить под своим командованием армии России и Беларуси. 

Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу.

"Последние сообщения из источников в Москве подтверждают предварительные выводы аналитиков института и указывают в пользу драматического сценария для Лукашенко", — резюмировали в институте. 

Читайте также: Генштаб о тактике в случае атаки из Беларуси – активная оборона, потери РФ будут "огромными"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин беларусь александр лукашенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 