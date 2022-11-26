Путин может убить Лукашенко для аннексии Беларуси и контроля над ее армией — RLI

Кремль может ликвидировать диктатора Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и аннексией страны. Об этом сообщили в Институте Роберта Лансинга со ссылкой на источники в военном руководстве России.

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По данным источников в Москве, в Кремле захотели "радикально решить вопрос" о прямом втягивании Беларуси в войну против Украины — по указанию диктатора Владимира Путина по возвращению с саммита блока ОДКБ в Армении разведка РФ может попытаться устроить покушение на Лукашенко или его имитацию, чтобы запугать последнего и заставить его отдать приказ об участии армии РБ в войне.

В Главном разведывательном управлении РФ прорабатывают сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко, в результате которого его обязанности возложат на действующего генсека ОДКБ Станислава Зася, полностью лояльного России и находящегося под контролем ГРУ. По плану Кремля, Зась объявит о "присоединении" Беларуси к России, чтобы "предотвратить военную угрозу" со стороны Украины и Польши.

ГРУ склоняется к варианту убийства Лукашенко и назначения Зася, так как беларусский диктатор поймет, кто стоит за попыткой покушения в случае его имитации. После этого он продолжит нагнетать антиукраинскую и антизападную риторику, но будет уклоняться от прямого участия Беларуси в войне.

Аналитики отмечают, что подобный сценарий может помочь Кремлю объединить под своим командованием армии России и Беларуси.

Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу.

"Последние сообщения из источников в Москве подтверждают предварительные выводы аналитиков института и указывают в пользу драматического сценария для Лукашенко", — резюмировали в институте.

24 ноября на фоне угроз Лукашенко "уничтожением Украины" Генштаб ВСУ сообщил, что в Беларуси нет ударных групп.

Главное управление разведки Минобороны опровергло слухи о якобы планах наступления на территорию Украины из Беларуси в конце ноября. Это "вброс" российского командования, которое хочет, чтобы Украина перебросила на север войска с других направлений.

По оценке Генштаба на начало ноября, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попыток нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

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Дмитро Гриниченко

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