Генштаб о тактике ВСУ при атаке из Беларуси — активная оборона, потери будут "огромными"

Вооруженные Силы Украины будут вести активную оборону в случае повторного наступления противника из Беларуси. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Военные заявляют, что с момента пересечения украинской границы начнется массированное огневое поражение оккупантов.

В ГШ отмечают, что каждые дороги и тропы, леса и холмы, станут для противника "ловушкой или неприятным сюрпризом", а потери захватчиков будут "огромными".

Для обороны и отражения атак будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

Активные действия будут вести подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил, а также ракетных войск и артиллерии.

9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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