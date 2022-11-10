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Генштаб о тактике ВСУ при атаке из Беларуси — активная оборона, потери будут "огромными"

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 12:23
Генштаб о тактике ВСУ при атаке из Беларуси — активная оборона, потери будут
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины будут вести активную оборону в случае повторного наступления противника из Беларуси. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Военные заявляют, что с момента пересечения украинской границы начнется массированное огневое поражение оккупантов. 

В ГШ отмечают, что каждые дороги и тропы, леса и холмы, станут для противника "ловушкой или неприятным сюрпризом", а потери захватчиков будут "огромными". 

Для обороны и отражения атак будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

Активные действия будут вести подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил, а также ракетных войск и артиллерии. 

  • 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
  • По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца
  • В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

Читайте также: Белый дом о войсках в Беларуси: Это может быть попытка оттянуть ВСУ с юга или Донбасса

Дмитро Гриниченко
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война беларусь генштаб
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