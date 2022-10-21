Британия: РФ вряд ли сможет создать боеспособные части в Беларуси. Лукашенко отвлекает ВСУ
Россия вряд ли сможет создать боеспособную группировку в Беларуси, а заявления диктатора Александра Лукашенко нужны для отвлечения внимания Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики упоминают заявление Лукашенко от 14 октября, где он объявил о создании российско-беларуской группировки из 70 000 военных Беларуси и до 15 000 россиян.
Уже 15 октября государственная пропаганда Беларуси распространила видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь. Британцы отмечают, что на сегодняшний день, маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь.
РФ вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности, так как основные ее силы сосредоточены в Украине. Армия Беларуси, скорее всего, сохраняет "минимальные возможности для проведения сложных операций".
Заявления Лукашенко, вероятно, являются попыткой продемонстрировать "российско-беларускую солидарность" и убедить Украину отвлечь силы для охраны северной границы, констатировали в сводке.
- 20 октября в Генштабе заявили, что растет угроза нового наступления оккупантов на северном фронте. Оно может быть смещено на запад, чтобы перерезать пути поставок оружия Украине.
- Россия и Беларусь могут наращивать войска на границе с Украиной, чтобы проверить – поможет ли это оттянуть украинские силы с юга или Донбасса, заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности при Белом доме.
- Беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что на военный аэродром в Зябровке под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.
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