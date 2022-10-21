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Британия: РФ вряд ли сможет создать боеспособные части в Беларуси. Лукашенко отвлекает ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 09:13
Британия: РФ вряд ли сможет создать боеспособные части в Беларуси. Лукашенко отвлекает ВСУ - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Россия вряд ли сможет создать боеспособную группировку в Беларуси, а заявления диктатора Александра Лукашенко нужны для отвлечения внимания Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упоминают заявление Лукашенко от 14 октября, где он объявил о создании российско-беларуской группировки из 70 000 военных Беларуси и до 15 000 россиян. 

Уже 15 октября государственная пропаганда Беларуси распространила видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь. Британцы отмечают, что на сегодняшний день, маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. 

РФ вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности, так как основные ее силы сосредоточены в Украине. Армия Беларуси, скорее всего, сохраняет "минимальные возможности для проведения сложных операций".

Заявления Лукашенко, вероятно, являются попыткой продемонстрировать "российско-беларускую солидарность" и убедить Украину отвлечь силы для охраны северной границы, констатировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война беларусь александр лукашенко
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