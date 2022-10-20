Угроза возобновления наступления оккупантов на северном фронте растет — Генштаб ВСУ

Угроза возобновления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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Он отметил, что враг продолжает накапливать вооружение и военную технику, боеприпасы, сосредотачивать свои новые подразделения вблизи государственной границы Украины, а также на временно оккупированных территориях.

"Усиливается агрессивная риторика военного и политического руководства России и Беларуси, которой сопровождается развертывание "региональной группировки" войск так называемого союзного государства. Угроза возобновления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее украинско-беларуской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", – заявил Громов.

На территории Беларуси, по его словам, продолжают развертывать авиационные и другие подразделения армии РФ.

Также Громов напомнил, что Беларусь готовится к мероприятиям по скрытой мобилизации и предоставляет свою территорию для запуска ракет и дронов по Украине.

Беларусь разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр". "Мы тоже на это реагируем", – сказал Громов.

"Сейчас силами обороны проводятся мероприятия по обеспечению надежного прикрытия госграницы и города Киева с северного направления", – сказал представитель Генштаба, добавив, что в случае принятия оккупантами решения о наступлении ВСУ будут готовы "к адекватному ответу".

15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск": смотрите фото и видео.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов.

19 октября в ВСУ сообщили, что сейчас вероятность повторного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти.

Сегодня, 20 октября, беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что на военный аэродром в Зябровке под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.

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Вадим Ребрина

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