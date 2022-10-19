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Угроза вторжения в Украину из Беларуси низкая, но весной может вырасти – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 20:03
Угроза вторжения в Украину из Беларуси низкая, но весной может вырасти – ВСУ - Фото
Мобилизованные в России (Фото - скриншот из видео)

Сейчас вероятность повторного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти. Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона.

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По его словам, в настоящее время противник создает угрозы дестабилизации обстановки в северной оперативной зоне путем возможного поражения объектов как военной, так и гражданской инфраструктуры.

"Однако вероятность повторного вторжения в Украину очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти", – сказал Силкин.

По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находятся 10 000 мобилизованных российских военных, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

  • 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск": смотрите фото и видео.
  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов.

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Наталія Медведєва
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война беларусь
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