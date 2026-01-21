Трамп заявил, что намерен встретиться с Зеленским: Путин хочет сделки. Президент сейчас в Киеве

Трамп заявил, что намерен встретиться с Зеленским: Путин хочет сделки. Президент сейчас в Киеведополнено
Президент США Дональд Трамп по прибытию на Всемирный экономический форум в Давосе заявил, что российский диктатора Владимир Путин якобы готов подписать мирное соглашение. Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Я веду переговоры с Путиным, и, я думаю, он хочет заключить сделку. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и, думаю, он тоже хочет заключить сделку", – сказал американский президент.
Трамп выразил желание встретиться 21 января с президентом Владимиром Зеленским и не исключил, что тот может находиться сейчас в зале форума. Однако, как сообщил медиа советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, Зеленский находится в Киеве.
Президент США в очередной раз назвал войну России против Украины "кровавой бойней" и заявил, что это не идет на пользу Вашингтону.
"Эту войну нужно остановить, потому что слишком много людей гибнет, гибнет без необходимости. Слишком много душ гибнет. Это единственная причина, по которой я заинтересован в этом", – сказал Трамп.
ДОПОЛНЕНО в 17:30. По словам двух неназванных собеседников CNN и информации Axios, Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе 22 января. Отвечая на вопросы журналистов президент США заявил, что сейчас тот момент, когда Зеленский и Путин могут собраться и заключить сделку. Если они этого не сделают, то "они глупцы", отметил Трамп.
- 18 января Украина и США договорились продолжить переговоры в Давосе. 20 января Зеленский заявил, что может приехать на форум, но при условии, что будут договоренности.
- Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер 22 января поедут в Москву для встречи с диктатором Путиным.
