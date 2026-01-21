Трамп заявил, что намерен встретиться с Зеленским: Путин хочет сделки. Президент сейчас в Киеве

Президент США заявил, что ведет переговоры с Россией и Украиной и якобы обе стороны демонстрируют, что готовы к сделке о мире

Дональд Трамп (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Президент США Дональд Трамп по прибытию на Всемирный экономический форум в Давосе заявил, что российский диктатора Владимир Путин якобы готов подписать мирное соглашение. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Я веду переговоры с Путиным, и, я думаю, он хочет заключить сделку. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и, думаю, он тоже хочет заключить сделку", – сказал американский президент.

Трамп выразил желание встретиться 21 января с президентом Владимиром Зеленским и не исключил, что тот может находиться сейчас в зале форума. Однако, как сообщил медиа советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, Зеленский находится в Киеве.

Президент США в очередной раз назвал войну России против Украины "кровавой бойней" и заявил, что это не идет на пользу Вашингтону.

"Эту войну нужно остановить, потому что слишком много людей гибнет, гибнет без необходимости. Слишком много душ гибнет. Это единственная причина, по которой я заинтересован в этом", – сказал Трамп.

ДОПОЛНЕНО в 17:30. По словам двух неназванных собеседников CNN и информации Axios, Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе 22 января. Отвечая на вопросы журналистов президент США заявил, что сейчас тот момент, когда Зеленский и Путин могут собраться и заключить сделку. Если они этого не сделают, то "они глупцы", отметил Трамп.