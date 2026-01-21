Уиткофф и Кушнер 22 января поедут в Москву для встречи с Путиным
22 января спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию для переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.
"Россияне пригласили нас приехать, и это с их стороны очень важное заявление. Мы с Джаредом уедем в четверг вечером и прибудем в Москву поздно ночью", – сказал он.
По словам Уиткоффа, Дональд Трамп по-прежнему сосредоточен на мирном соглашении и это якобы "очень важная часть его программы". Перед визитом в Москву 21 января представители США намерены встретиться с украинской делегацией. Затем Уиткофф поедет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в "рабочих группах".
"Украинцы заявили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительных успехов. Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто", – сказал спецпредставитель Трампа.
- Предыдущие переговоры Уиткоффа и Путина состоялись 2 декабря 2025 года. Они продлились почти пять часов. А за день до этого предстаивтели США пообщались с Зеленским и европейцами.
- 20 января 2026 года, после четырех лет бойкота России, спецпосланник Путина Дмитриев прибыл на экономический форум в Давос. Планировалось, что он встретится с предстаивтелями США.
Комментарии (0)