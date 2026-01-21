Уиткофф и Кушнер 22 января поедут в Москву для встречи с Путиным

По слвоам спецпредстаивтеля США, план по урегулированию полномасштабной войны якобы готов на 90% и его обсудят с диктатором РФ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

22 января спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию для переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

"Россияне пригласили нас приехать, и это с их стороны очень важное заявление. Мы с Джаредом уедем в четверг вечером и прибудем в Москву поздно ночью", – сказал он.

По словам Уиткоффа, Дональд Трамп по-прежнему сосредоточен на мирном соглашении и это якобы "очень важная часть его программы". Перед визитом в Москву 21 января представители США намерены встретиться с украинской делегацией. Затем Уиткофф поедет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в "рабочих группах".

"Украинцы заявили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительных успехов. Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто", – сказал спецпредставитель Трампа.