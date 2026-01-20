После четырех лет бойкота России спецпосланник Путина прибыл на экономический форум в Давос

Кирилл Дмитриев (Фото: Sergei Savostyanov/EPA)

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что прибыл в швейцарский Давос. Об этом он написал в социальной сети X.

"Прибыл в Давос", – написал он, добавив к сообщению эмодзи в виде "голубя мира".

К сообщению Дмитриев добавил иллюстрацию. В ее верхней части изображены якобы политические лидеры, сидящие вокруг охваченного огнем земного шара, а в нижней – "постапокалиптический мир". Подпись на картинке: "Давос. Место, где глобализаторы обсуждают коллапс глобализма. Это конец их нового мирового порядка?".

Представитель российского диктатора посещает Всемирный экономический форум в Давосе впервые за четыре года – с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 8 марта 2022 года пресс-секретарь ВЭФ Аманда Руссо заявила изданию Politico, что форум заморозил отношения с Россией и приостановил стратегическое партнерство с российскими предпринимателями.

"Мы не взаимодействуем ни с одним лицом, которое попало под санкции, и заморозили все отношения с российскими организациями", – сказала она тогда.

В то же время ВЭФ "оставил открытой возможность выступать посредником между Россией и Украиной после завершения активного конфликта", писало издание и отмечало, что основатель Форума Клаус Шваб "гордится тем, что делает свою ежегодную встречу в Давосе открытой для всех желающих, в том числе из-за личных отношений с Путиным, которые длятся с начала 1990-х годов".