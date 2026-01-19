Спецпосланник Путина едет на Всемирный экономический форум – Reuters
Кирилл Дмитриев (Фото: российские пропагандистские медиа)

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом событий.

Визит Дмитриева состоится во время проведения Всемирного экономического форума, который собирает политических и бизнес-лидеров со всего мира.

Отдельно журналист Axios Барак Равид со ссылкой на одного собеседника сообщил на своей странице в социальной сети X, что Дмитриев планирует встретиться в Давосе со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффома также с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. На встрече 20 января стороны планируют обсудить мирный план США.

  • Ранее издание сообщало, что Украина и США планируют в Давосе подписать соглашение на $800 млрд, по которому предусматривается "реконструкция" страны.
  • 17 января 2026 года Буданов сообщал, что украинская переговорная группа прибыла в США для обсуждения гарантий безопасности и восстановления страны. Переговоры планируют продолжить в Давосе.
