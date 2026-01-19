Спецпосланець Путіна їде на Всесвітній економічний форум – Reuters

У Давосі Дмитрієв планує обговорити з Віткоффом і Кушнером мирний план

Кирило Дмитрієв (Фото: російські пропагандистські медіа)

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом подій.

Візит Дмитрієва відбудеться під час проведення Всесвітнього економічного форуму, який збирає політичних і бізнес-лідерів з усього світу.

Окремо журналіст Axios Барак Равід з посиланням на одного співрозмовника повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X, що Дмитрієв планує зустрітися в Давосі зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, а також із зятем американського лідера Джаредом Кушнером. На зустрічі 20 січня сторони планують обговорити мирний план США.