Спецпосланець Путіна їде на Всесвітній економічний форум – Reuters
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом подій.
Візит Дмитрієва відбудеться під час проведення Всесвітнього економічного форуму, який збирає політичних і бізнес-лідерів з усього світу.
Окремо журналіст Axios Барак Равід з посиланням на одного співрозмовника повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X, що Дмитрієв планує зустрітися в Давосі зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, а також із зятем американського лідера Джаредом Кушнером. На зустрічі 20 січня сторони планують обговорити мирний план США.
- Раніше видання повідомляло, що Україна та США планують в Давосі підписати угоду на $800 млрд, за якою передбачається "реконструкція" країни.
- 17 січня 2026 року Буданов повідомляв, що українська переговорна група прибула до США для обговорення гарантій безпеки й відновлення країни. Переговори планують продовжити у Давосі.
Коментарі (0)